На Северную Италию обрушились сильнейшие наводнения и оползни

Самое разрушительное и катастрофическое за последние годы - так характеризуют власти стихийное бедствие, которое обрушилось на Северную Италию.

Десятки городов затоплены в результате сильных ливней. Потоки легко уносили автомобили, разрушали автодороги, в горах наблюдались многочисленные оползни. Погибла женщина, десятки туристов пришлось эвакуировать из удаленных кемпингов на вертолетах. Затоплены окраины Милана. Особенно пострадали провинции Ломбардия и Пьемонт, а также окрестности фешенебельного курорта на озере Комо.