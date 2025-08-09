На западе Кении в ДТП попал похоронный автобус

По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Кисуму на западе Кении. Инцидент произошел 8 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

Как рассказал начальник дорожной полиции провинции Ньянза Питер Майна, жертвами инцидента стали участники похоронной процессии, которые ехали в школьном автобусе. Транспортное средство опрокинулось на кольцевой развязке в Кисуму. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.