На западе Кении в ДТП попал похоронный автобус
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Кисуму на западе Кении. Инцидент произошел 8 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
Как рассказал начальник дорожной полиции провинции Ньянза Питер Майна, жертвами инцидента стали участники похоронной процессии, которые ехали в школьном автобусе. Транспортное средство опрокинулось на кольцевой развязке в Кисуму. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.
По словам представителя полиции, автобус направлялся из Какамеги в Кисуму, когда произошло ДТП.