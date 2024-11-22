Нефтепродукты с танкеров в Керченском проливе достигли побережья Азовского моря

Скриншот видео морспасслужбы РФ

Мазут, разлившийся в результате инцидента с танкерами в Керченском проливе, достиг побережья Азовского моря в Запорожской области. Об этом заявил директор Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку в Керченском проливе работают разнонаправленные ветра и, самое главное, разнонаправленные течения, этот мазут попал не только на Черноморское побережье Кавказа - Анапу и так далее, но и, к сожалению, попал в воды Азовского моря. Соответственно, при прибивных течениях, которые несут все к нам на берег, этот мазут достиг наших пляжей", - сказал он.

По его словам, во время добровольческой акции по уборке пляжа в Бердянске была собрана первая тонна мазутной крошки.

Концентрация мазута на пляже довольно высока. Уборка проводилась на пляже одного из крупнейших санаториев времен СССР - "Бердянск", однако мазут уже дошел до пляжей всей "верховой части" города, включая восточный берег Бердянской косы.

По мнению Стельмаченко, проблема требует кардинального решения с привлечением множества технических средств и людей, поскольку длина береговой линии в Запорожской области достаточно велика.

Губернатор региона Евгений Балицкий также подтвердил, что мазут обнаружен на побережье Азовского моря на Бердянской косе. "На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован, на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", - написал он в своем Telegram-канале.