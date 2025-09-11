Нетрезвый водитель пытался сбежать от сотрудников ГАИ

Пьяный бесправник убегал от погони в Кореличском районе, инспекторам пришлось стрелять по колесам.

Все произошло неподалеку от райцентра, сотрудники ГАИ заметили на дороге автомобиль без бампера и знаков. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, началась погоня. Нарушитель не реагировал на требования дорожной милиции, его авто виляло из стороны в сторону, выезжая на обочину.