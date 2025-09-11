3.64 BYN
Нетрезвый водитель пытался сбежать от сотрудников ГАИ
Автор:Редакция news.by
Пьяный бесправник убегал от погони в Кореличском районе, инспекторам пришлось стрелять по колесам.
Все произошло неподалеку от райцентра, сотрудники ГАИ заметили на дороге автомобиль без бампера и знаков. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, началась погоня. Нарушитель не реагировал на требования дорожной милиции, его авто виляло из стороны в сторону, выезжая на обочину.
После прицельных выстрелов по колесам машина все же остановилась, за рулем оказался 35-летний местный житель, который никогда прав не получал. Он был пьян, экспертиза показала 1,8 промилле алкоголя. Мужчине грозит крупный штраф - почти 9 тыс. белорусских рублей, он задержан, а авто отправлено на штрафстоянку.