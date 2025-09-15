Один бросок кружки в порыве ярости сделал мужчину слепым на один глаз

Подробностями расследования уголовного дела поделились в СК. Инцидент произошел в Кобрине зимой на дне рождения. Компания отмечала праздник в квартире. Во время застолья 29-летнюю женщину взбесили специфические шутки 27-летнего гостя. Барышня швырнула в сторону обидчика стеклянную чашку, попала в голову, а осколки впились в его левый глаз.