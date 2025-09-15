3.63 BYN
Один бросок кружки в порыве ярости сделал мужчину слепым на один глаз
Автор:Редакция news.by
Подробностями расследования уголовного дела поделились в СК. Инцидент произошел в Кобрине зимой на дне рождения. Компания отмечала праздник в квартире. Во время застолья 29-летнюю женщину взбесили специфические шутки 27-летнего гостя. Барышня швырнула в сторону обидчика стеклянную чашку, попала в голову, а осколки впились в его левый глаз.
Несмотря на своевременное обращение в больницу и длительный курс лечения, спасти зрение целиком не удалось. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Ее действия попали под уголовную статью "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения". Подробности в видео.