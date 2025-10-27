3.67 BYN
Около 1 млн жителей Доминиканы лишены доступа к пресной воде из-за урагана
Автор:Редакция news.by
В Доминиканской Республике уже несколько дней бушует ураган "Мелисса". Скорость ветра достигает 220 км/ч. Уже сейчас это самый мощный шторм, который когда-либо наведывался в страну.
Проливные дожди стали причиной масштабных оползней, причем не только в Доминикане, но и в соседнем Гаити. Число жертв стихии пока неизвестно, но пропавших без вести уже насчитывают десятки. Около миллиона жителей Доминиканской Республики лишены доступа к пресной воде. Шторм уничтожил очистные сооружения, что создает реальную опасность эпидемий.
Фото соцсети Х