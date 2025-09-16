Парень нырнул с обрыва, всплыл без сознания

Нырнул с обрыва, всплыл без сознания, медики пытались реанимировать, но безуспешно. Несчастный случай произошел в Бобруйске. Двое молодых друзей отдыхали на берегу Березины, решили поплавать (хотя место не было оборудовано для купания). 19-летний парень нырнул и из воды на берег его уже вытягивал друг. Чтобы прояснить ситуацию и установить причину смерти, понадобилась помощь экспертов. И первое, что было установлено - в крови погибшего парня обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8 промилле, что обычно соответствует средней степени алкогольной интоксикации.