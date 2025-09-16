3.65 BYN
Парень нырнул с обрыва, всплыл без сознания
Нырнул с обрыва, всплыл без сознания, медики пытались реанимировать, но безуспешно. Несчастный случай произошел в Бобруйске. Двое молодых друзей отдыхали на берегу Березины, решили поплавать (хотя место не было оборудовано для купания). 19-летний парень нырнул и из воды на берег его уже вытягивал друг. Чтобы прояснить ситуацию и установить причину смерти, понадобилась помощь экспертов. И первое, что было установлено - в крови погибшего парня обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8 промилле, что обычно соответствует средней степени алкогольной интоксикации.
Павел Безуглый, начальник отдела медицинских судебных экспертиз Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ:
"У пострадавшего зафиксированы кровоподтек и кровоизлияние лобно-теменной области, компрессионные переломы шейного и грудного позвонков с повреждением спинного мозга, которые образовали сочетанную тупую травму головы и шейного отдела позвоночника. Кроме этого, обнаружены ссадины передней поверхностности грудной клетки. Повреждения головы и позвоночника образовались при однократном травматическом воздействии твердого тупого предмета (соударении). Причиной же смерти молодого человека стал спинальный шок, явившийся осложнением сочетанной тупой травмы".