Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Пенсионер из Минска передал аферистам 260 тыс. рублей

Белорусов продолжают обманывать по схеме "лже-Белтелеком".

85-летнему минчанину позвонили на домашний телефон и предложили продлить договор на оказание услуг связи. Вскоре через мессенджер с ним связались якобы правоохранители и сообщили, что от его имени производятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, настоятельно рекомендовали передать все сбережения курьеру Нацбанка. Итог - у мошенников оказались 260 тыс. рублей.

Разделы:

ПроисшествияОбществоЧП

Теги:

телефонные мошенникимошенничествонарушение закона