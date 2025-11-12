Пенсионер из Минска передал аферистам 260 тыс. рублей

85-летнему минчанину позвонили на домашний телефон и предложили продлить договор на оказание услуг связи. Вскоре через мессенджер с ним связались якобы правоохранители и сообщили, что от его имени производятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, настоятельно рекомендовали передать все сбережения курьеру Нацбанка. Итог - у мошенников оказались 260 тыс. рублей.