Пенсионер из Минска передал аферистам 260 тыс. рублей
Автор:Редакция news.by
Белорусов продолжают обманывать по схеме "лже-Белтелеком".
85-летнему минчанину позвонили на домашний телефон и предложили продлить договор на оказание услуг связи. Вскоре через мессенджер с ним связались якобы правоохранители и сообщили, что от его имени производятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, настоятельно рекомендовали передать все сбережения курьеру Нацбанка. Итог - у мошенников оказались 260 тыс. рублей.