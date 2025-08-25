Пенсионерка лишилась 30 тыс. рублей после разговора с мошенниками

Более 30 тыс. рублей потеряла пенсионерка из Минска, пообщавшись с телефонными мошенниками.

66-летней женщине на городской телефон позвонили якобы сотрудники Белтелекома. Чтобы продлить договор, нужно было продиктовать паспортные данные, что женщина и сделала.

Спустя некоторое время ей в мессенджере позвонил неизвестный, представился правоохранителем и обвинил минчанку в пособничестве мошенникам.

Чтобы снять обвинения, нужно было принять участие в поиске преступников, а также задекларировать все свои сбережения.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД г. Минска:

"Женщина согласилась и в нескольких отделениях банка столицы осуществила денежные переводы на иностранные счета на общую сумму более 30 тыс. рублей. Через некоторое время сын пенсионерки заметил странности в поведении матери и попытался узнать причину. Тогда женщина рассказала ему о произошедшем, и мужчина обратился в милицию".