Почти 700 поросят погибло на ферме в Лиозненском районе
Халатность главного инженера привела к гибели без малого 700 поросят на ферме в Лиозненском районе.
В СК поделились результатами расследования уголовного дела
В конце апреля этого года в одном из секторов комплекса произошло отключение системы вентиляции. Сигналы тревоги поступали главному инженеру - он сейчас в статусе обвиняемого. Мужчина, по версии следствия, не снизил температуру через ПО на его мобильном телефоне, также не оповестил о проблеме коллег.
Несколько сотен поросят погибли от остановки сердца и удушья. Еще около 160 голов спасли.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК ПО Витебской области:
"Изучение документации показало, что вся необходимая информация по работе системы оповещения климат-контроля была направлена предприятию, и при ее детальном изучении не составляет труда ее настроить. Помимо этого, установлено, что мужчина был обучен работе на оборудовании и имел возможность надлежащим образом отрегулировать систему, что в свою очередь могло предотвратить падеж".
По результатам расследования 53-летнему инженеру предъявлено обвинение по ч.1 ст.428 (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере, рассказал официальный представитель УСК ПО Витебской области.
Госпредприятию причинен ущерб более чем на 150 тыс. рублей
Следователям также удалось извлечь из памяти смартфона уведомления о ЧП - они были удалены. Ущерб оценен в 150 тысяч рублей. Обвиняемого в ближайшее время ожидает суд.