Почти 700 поросят погибло на ферме в Лиозненском районе

Халатность главного инженера привела к гибели без малого 700 поросят на ферме в Лиозненском районе.

В СК поделились результатами расследования уголовного дела

В конце апреля этого года в одном из секторов комплекса произошло отключение системы вентиляции. Сигналы тревоги поступали главному инженеру - он сейчас в статусе обвиняемого. Мужчина, по версии следствия, не снизил температуру через ПО на его мобильном телефоне, также не оповестил о проблеме коллег.



Несколько сотен поросят погибли от остановки сердца и удушья. Еще около 160 голов спасли.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК ПО Витебской области:

"Изучение документации показало, что вся необходимая информация по работе системы оповещения климат-контроля была направлена предприятию, и при ее детальном изучении не составляет труда ее настроить. Помимо этого, установлено, что мужчина был обучен работе на оборудовании и имел возможность надлежащим образом отрегулировать систему, что в свою очередь могло предотвратить падеж".

По результатам расследования 53-летнему инженеру предъявлено обвинение по ч.1 ст.428 (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере, рассказал официальный представитель УСК ПО Витебской области.

Госпредприятию причинен ущерб более чем на 150 тыс. рублей