Поистине безумный трюк сделал гонщик NASCAR

Гонщик NASCAR во время заезда на одном из поворотов болид Зейна Смита оказался зажат между соперником и стенкой трека. В итоге ему пришлось прижаться настолько близко, что в какой-то момент автомобиль на скорости 320 километров в час промчался прямо по ограждению, после чего автомобиль дважды перевернулся, а затем приземлился на колеса. Из-за экстремального трюка заезд пришлось остановить, чтобы освободить трассу от обломков. Сам пилот не пострадал, назвав произошедшее безумной гонкой.