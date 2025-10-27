Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пожилая женщина погибла под колесами авто в Гомеле

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, в Гомеле произошло смертельное ДТП - автомобиль сбил насмерть пешехода, сообщает БЕЛТА.

27 октября около 7:10, по предварительной информации, 34-летний водитель Renault на 1-м км дороги Р150 Гомель - Хутор совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От удара ее отбросило в левую полосу, где она попала под колеса автомобиля Honda, за рулем которого находилась 51-летняя женщина-водитель. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте происшествия.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

