Пожилая женщина погибла под колесами авто в Гомеле
Автор:Редакция news.by
Пожилая женщина погибла под колесами авто в Гомеле
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, в Гомеле произошло смертельное ДТП - автомобиль сбил насмерть пешехода, сообщает БЕЛТА.
27 октября около 7:10, по предварительной информации, 34-летний водитель Renault на 1-м км дороги Р150 Гомель - Хутор совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
От удара ее отбросило в левую полосу, где она попала под колеса автомобиля Honda, за рулем которого находилась 51-летняя женщина-водитель. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте происшествия.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.