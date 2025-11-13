Самодельное оружие по типу кинжала офицера SS, обрез, ножи США, Германии, СССР изъяли у мужчины

Самодельное оружие по типу кинжала офицера SS, обрез, ножи США, Германии, СССР - всего почти два десятка, такой внушительный арсенал изъяли у мужчины могилевские оперативники ГУБОП. Без помощи экспертов не обошлось

"Судебный эксперт пришел к выводу, что 17 из 18 представленных предметов являются холодным оружием, 11 – изготовлены самодельным способом. Ряд объектов, изготовленных заводским способом, совпал с образцами холодного оружия периода Второй мировой войны. По результатам баллистических экспертиз установлено, что обрез изготовлен самодельным способом из охотничьего ружья модели «ИЖ-18Е» 20-го калибра, является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Изъятые 34 патрона пригодны и предназначены для стрельбы из такого оружия и являются боеприпасами. Большая часть патронов снаряжена самодельным способом".

Что интересно, самый раритетный экземпляр в этой «коллекции» – армейский нож СССР образца 1940 года, который широко использовался в Великую Отечественную войну и сохранился до наших дней в хорошем состоянии. А самодельное оружие на любой вкус – здесь с самодельный кавказский кинжал образца 1907 г., немецкий для СС, кинжал для армии США и еще несколько разных вариантов. Вероятно, знатоки оружия оценили бы коллекцию, но пока ее обладателя оценивают в рамках закона.