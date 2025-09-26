Сотрудники локомотивной бригады пострадали в ДТП в Смоленской области

Два работника локомотивной бригады получили ранения в результате столкновения грузового автомобиля с железнодорожным составом, перевозившим горюче-смазочные материалы в Смоленской области. С травмами средней тяжести мужчины доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу", - сообщили в МЖД.

Как уточнили в ведомстве, столкновение произошло в 07:26 мск между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

"В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с ГСМ", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что с путей сошло шесть вагонов.