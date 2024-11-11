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Торнадо в США: есть погибшие
Четыре человека погибли в результате серии торнадо в США. По Техасу, Луизиане, Миссисипи и Джорджии пронеслось около 40 штормов. Вихри повалили десятки деревьев, сорвали крыши и повредили автомобили. Около 120 тыс. человек остались без электричества, было отменено почти 400 авиарейсов, задержано более 6,5 тыс.
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