Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Турист из Беларуси пропал на Эльбрусе

Белорусского туриста не могут найти на Эльбрусе. Тревожная новость поступила от МЧС Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3 800 м).

В настоящее время мужчина, который не зарегистрировал свой поход, на связь не выходит. На место отправились спасатели. Местность просматривают с вертолета.

Как сообщили в МИД Беларуси, посольство страны в России находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего, ситуация находится на особом контроле министерства.

поиск пропавшихЭльбрустуристы