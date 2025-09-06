3.70 BYN
Турист из Беларуси пропал на Эльбрусе
Автор:Редакция news.by
Белорусского туриста не могут найти на Эльбрусе. Тревожная новость поступила от МЧС Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3 800 м).
В настоящее время мужчина, который не зарегистрировал свой поход, на связь не выходит. На место отправились спасатели. Местность просматривают с вертолета.
Как сообщили в МИД Беларуси, посольство страны в России находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего, ситуация находится на особом контроле министерства.