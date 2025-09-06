Турист из Беларуси пропал на Эльбрусе

Белорусского туриста не могут найти на Эльбрусе. Тревожная новость поступила от МЧС Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3 800 м).

В настоящее время мужчина, который не зарегистрировал свой поход, на связь не выходит. На место отправились спасатели. Местность просматривают с вертолета.