У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - зафиксирован разлив нефтепродуктов

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии в Аравийском море. Судно, груженое карбидом кальция, а также сотнями тонн мазута и дизельного топлива, шло под флагом Либерии.

Контейнеровоз направлялся в Кочи, но начал тонуть примерно в 38 морских милях от города. В итоге из-за затопления одного из трюмов судно перевернулось. Груз сейчас дрейфует в море, зафиксирован разлив нефтепродуктов.