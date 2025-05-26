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У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - зафиксирован разлив нефтепродуктов
Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии в Аравийском море. Судно, груженое карбидом кальция, а также сотнями тонн мазута и дизельного топлива, шло под флагом Либерии.
Контейнеровоз направлялся в Кочи, но начал тонуть примерно в 38 морских милях от города. В итоге из-за затопления одного из трюмов судно перевернулось. Груз сейчас дрейфует в море, зафиксирован разлив нефтепродуктов.
На борту были 24 человека, всех спасли.