3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В Буда-Кошелевском районе мужчина погиб под колесами автомобиля
Автор:Редакция news.by
В Буда-Кошелевском районе мужчина погиб под колесами автомобиляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c7c338-960e-4d2c-a6df-46a2c3a18c0d/conversions/4864d314-5e4a-46eb-97fc-6c15bbb5182b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c7c338-960e-4d2c-a6df-46a2c3a18c0d/conversions/4864d314-5e4a-46eb-97fc-6c15bbb5182b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c7c338-960e-4d2c-a6df-46a2c3a18c0d/conversions/4864d314-5e4a-46eb-97fc-6c15bbb5182b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c7c338-960e-4d2c-a6df-46a2c3a18c0d/conversions/4864d314-5e4a-46eb-97fc-6c15bbb5182b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мужчина погиб под колесами фургона на трассе М5 Минск - Гомель в Буда-Кошелевском районе. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария случилась сегодня примерно в 6.35. По информации госавтоинспекторов, 30-летний водитель автомобиля "Ивеко" вблизи д. Наспа совершил наезд на 65-летнего пешехода - он шел по проезжей части, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм мужчина скончался.
"В темное время суток пешеход, двигаясь по загородным автодорогам, обязан быть обозначенным световозвращающими элементами или жилетом повышенной видимости. Кроме этого, идти по проезжей части запрещено", - напомнили важные правила в ГАИ.