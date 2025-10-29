Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Буда-Кошелевском районе мужчина погиб под колесами автомобиля

В Буда-Кошелевском районе мужчина погиб под колесами автомобиля

Мужчина погиб под колесами фургона на трассе М5 Минск - Гомель в Буда-Кошелевском районе. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась сегодня примерно в 6.35. По информации госавтоинспекторов, 30-летний водитель автомобиля "Ивеко" вблизи д. Наспа совершил наезд на 65-летнего пешехода - он шел по проезжей части, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм мужчина скончался.

"В темное время суток пешеход, двигаясь по загородным автодорогам, обязан быть обозначенным световозвращающими элементами или жилетом повышенной видимости. Кроме этого, идти по проезжей части запрещено", - напомнили важные правила в ГАИ.

Разделы:

Происшествия

Теги:

ДТП