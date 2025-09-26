3.64 BYN
В БЖД сообщили об отмене некоторых поездов из-за ДТП в Смоленской области
Автор:Редакция news.by
В БЖД заявили об отмене некоторых поездов, которые едут в Россию из-за ДТП в Смоленской области, пишет БЕЛТА, ссылаясь на в пресс-центр БЖД.
В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на железнодорожном переезде перегона Рудня - Голынки в Смоленской области (Российская Федерация), в сутки 26 сентября отменяются из обращения следующие поезда:
- № 6705/6706 Смоленск - Заольша отправлением со станции Смоленск в 8:34 и прибытием на станцию Заольша в 10:51;
- № 6709/6710 Смоленск - Заольша отправлением со станции Смоленск в 17:15 и прибытием на станцию Заольша в 19:30;
- № 6707/6708 Заольша - Смоленск отправлением со станции Заольша в 11:17 и прибытием на станцию Смоленск в 13:33;
- № 6711/6712 Заольша - Смоленск отправлением со станции Заольша в 20:04 и прибытием на станцию Смоленск в 22:13.
"Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.