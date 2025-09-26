В БЖД сообщили об отмене некоторых поездов из-за ДТП в Смоленской области

Фото: soyuz.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6a54be-1c9a-4eb8-a96c-dc71d58b19f1/conversions/6b04f24e-ce3f-48a6-8b1d-cc3c23ff48bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6a54be-1c9a-4eb8-a96c-dc71d58b19f1/conversions/6b04f24e-ce3f-48a6-8b1d-cc3c23ff48bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6a54be-1c9a-4eb8-a96c-dc71d58b19f1/conversions/6b04f24e-ce3f-48a6-8b1d-cc3c23ff48bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6a54be-1c9a-4eb8-a96c-dc71d58b19f1/conversions/6b04f24e-ce3f-48a6-8b1d-cc3c23ff48bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: soyuz.by

В БЖД заявили об отмене некоторых поездов, которые едут в Россию из-за ДТП в Смоленской области, пишет БЕЛТА, ссылаясь на в пресс-центр БЖД.

В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на железнодорожном переезде перегона Рудня - Голынки в Смоленской области (Российская Федерация), в сутки 26 сентября отменяются из обращения следующие поезда:

№ 6705/6706 Смоленск - Заольша отправлением со станции Смоленск в 8:34 и прибытием на станцию Заольша в 10:51;

№ 6709/6710 Смоленск - Заольша отправлением со станции Смоленск в 17:15 и прибытием на станцию Заольша в 19:30;

№ 6707/6708 Заольша - Смоленск отправлением со станции Заольша в 11:17 и прибытием на станцию Смоленск в 13:33;

№ 6711/6712 Заольша - Смоленск отправлением со станции Заольша в 20:04 и прибытием на станцию Смоленск в 22:13.

"Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.

