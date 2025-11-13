В Гомельской области раскрыто убийство, совершенное 34 года назад

Правоохранители раскрыли убийство ребенка 34-летней давности. Преступником оказался родной брат жертвы. В ноябре 1991 года в Гомельской области было найдено тело 9-летней девочки, тогда установить убийцу не удалось.

Подозреваемый рассказал, что задушил младшую сестру от страха, тогда ему было 11 лет, а сейчас 45. Он украл велосипед, а девочка грозилась рассказать отцу. Когда они возвращались из школы, он задушил сестру, спрятал тело на пустыре, прикрыв сухой травой.

Валерий Зданевич, начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома:

"Получены доказательства причастности к убийству на тот момент 11-летнего родного брата погибшей. В настоящее время 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение краж, признался, что за несколько дней до трагедии с территории школы похитил велосипед. Ставшая свидетелем сестра заявила, что обо всем расскажет отцу. Тогда, возвращаясь домой после уроков, он проявил агрессию, повалил девочку на землю и задушил".