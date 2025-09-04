В Гродненском районе контрабандист напал на пограничника

В Гродненском районе пограничники задержали контрабандистов, один из них пытался сбежать. По информации ГПК, трое белорусов приехали к границе в ночь со 2 на 3 сентября.

Нарушителей выявили по оперативной информации, вблизи места их обнаружения находилось авто с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.

баллоны с газом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa083a4c-b526-4e45-ae76-afd8ad16b889/conversions/81c5b775-59cf-4a7f-b166-5612ee736b20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa083a4c-b526-4e45-ae76-afd8ad16b889/conversions/81c5b775-59cf-4a7f-b166-5612ee736b20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa083a4c-b526-4e45-ae76-afd8ad16b889/conversions/81c5b775-59cf-4a7f-b166-5612ee736b20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa083a4c-b526-4e45-ae76-afd8ad16b889/conversions/81c5b775-59cf-4a7f-b166-5612ee736b20-xl-___webp_1920.webp 1920w