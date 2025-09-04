3.70 BYN
В Гродненском районе контрабандист напал на пограничника
Автор:Редакция news.by
В Гродненском районе пограничники задержали контрабандистов, один из них пытался сбежать. По информации ГПК, трое белорусов приехали к границе в ночь со 2 на 3 сентября.
Нарушителей выявили по оперативной информации, вблизи места их обнаружения находилось авто с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.
Один мужчина оказал сопротивление военнослужащим и ударил пограничника. Кроме крупного штрафа, за нападение придется отвечать и по уголовной статье.