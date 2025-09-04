Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Гродненском районе контрабандист напал на пограничника

В Гродненском районе пограничники задержали контрабандистов, один из них пытался сбежать. По информации ГПК, трое белорусов приехали к границе в ночь со 2 на 3 сентября.

Нарушителей выявили по оперативной информации, вблизи места их обнаружения находилось авто с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.

баллоны с газом

Один мужчина оказал сопротивление военнослужащим и ударил пограничника. Кроме крупного штрафа, за нападение придется отвечать и по уголовной статье.

Гродненский районконтрабандаГПКпограничникинападение