В Гродно пьяную водительницу на Audi, которая везла детей в школу, лишат прав на 5 лет

Пьяная жительница Гродно везла детей в школу, ее ждет штраф и лишение прав на 5 лет, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В последний день проведения акции "Внимание - дети!" в Гродно сотрудники ГАИ заметили автомобиль Audi, передвигавшийся с выключенными фарами. Водителю подали сигнал об остановке. За рулем находилась 49-летняя местная жительница с явными признаками опьянения. В салоне - две 14-летние девочки.

Женщина просила ее отпустить, чтобы отвезти дочерей в школу, а самой поехать на работу. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов - почти промилле алкоголя.

Милиционеры отстранили водителя от управления, доставили детей на уроки, а транспортное средство поместили на охраняемую стоянку.