В Каменецком районе пограничники обнаружили тело погибшей беженки
Автор:Редакция news.by
Растет число жертв миграционного кризиса. В Каменецком районе обнаружено тело погибшей беженки. 2 октября брестские пограничники нашли труп неподалеку от польского забора.
Этот случай - часть пугающей статистики. С начала 2025 года жертвами европейской миграционной политики стали уже 15 человек. С 2021 года, когда разразился миграционный кризис, на границе с ЕС обнаружено 76 тел погибших беженцев.
С приходом холодов блуждания по лесам для выдворенных и избитых в странах ЕС мигрантов становятся смертельным риском. Однако сопредельные страны продолжают игнорировать судьбы этих людей, обрекая их на гибель.