В Лос-Анджелесе из-за пожаров возникли огненные торнадо

Калифорния продолжает находиться во власти огня. Число жертв лесных пожаров на юге штата увеличилось до 16. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Для ликвидации пламени в США прилетели десятки мексиканских спасателей. Направила своих пожарных и несколько самолетов-заправщиков и Канада. Но прогресс в тушении остается незначительным. Разрушены более 10 тыс. зданий, в их числе особняки американских звезд. Ущерб уже превысил 150 млрд долларов.