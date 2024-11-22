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В Лос-Анджелесе из-за пожаров возникли огненные торнадо
Калифорния продолжает находиться во власти огня. Число жертв лесных пожаров на юге штата увеличилось до 16. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Из-за возгораний и сильного ветра в Лос-Анджелесе возникли огненные торнадо.
Для ликвидации пламени в США прилетели десятки мексиканских спасателей. Направила своих пожарных и несколько самолетов-заправщиков и Канада. Но прогресс в тушении остается незначительным. Разрушены более 10 тыс. зданий, в их числе особняки американских звезд. Ущерб уже превысил 150 млрд долларов.
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