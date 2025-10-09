В Минске маршрутка врезалась в светофор

Днем 9 октября 48-летний водитель маршрутного такси Mercedes на ул. Немига, по предварительной информации, проявил невнимательность и во избежание столкновения с остановившимися автомобилями перестроился. При этом мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в светофор. В этот момент с Mercedes столкнулся автомобиль Tesla.