Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Минске мужчина направил камеру телефона под платье женщины - чем все закончилось?

Знакомство, цветы подарки - всего этого не было. Фазу ухаживаний решил перескочить житель столицы и приступил к познанию самого пикантного. Инцидент произошел в одном из магазинов Минска. Мужчина включил на телефоне видеорежим и направил камеру под платье женщины.

Фривольное поведение оператора заметили другие покупатели. Они же и задержали чересчур любвеобильного кавалера до приезда бойцов охраны. 

Зона Х