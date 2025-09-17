3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
В Минске мужчина направил камеру телефона под платье женщины - чем все закончилось?
Автор:Редакция news.by
Знакомство, цветы подарки - всего этого не было. Фазу ухаживаний решил перескочить житель столицы и приступил к познанию самого пикантного. Инцидент произошел в одном из магазинов Минска. Мужчина включил на телефоне видеорежим и направил камеру под платье женщины.
Фривольное поведение оператора заметили другие покупатели. Они же и задержали чересчур любвеобильного кавалера до приезда бойцов охраны.