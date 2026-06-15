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В Могилеве мошенник под предлогом покупки сдал чужой автомобиль на металлолом
Автор:Редакция news.by
В Октябрьский РОВД Могилева обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества при продаже автомобиля. С ним связался 31-летний покупатель. После осмотра машины он предложил необычную схему: якобы разобрать автомобиль на запчасти, реализовать их, а уже потом полностью рассчитаться с владельцем.
Мужчина поверил и передал покупателю ключи и документы на автомобиль. Однако тот не стал разбирать машину на запчасти. Вместо этого он сразу сдал ее в пункт приёма металлолома, получил деньги и исчез. На звонки и сообщения больше не отвечал.
В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.