В Могилеве мошенник под предлогом покупки сдал чужой автомобиль на металлолом

В Октябрьский РОВД Могилева обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества при продаже автомобиля. С ним связался 31-летний покупатель. После осмотра машины он предложил необычную схему: якобы разобрать автомобиль на запчасти, реализовать их, а уже потом полностью рассчитаться с владельцем.

Мужчина поверил и передал покупателю ключи и документы на автомобиль. Однако тот не стал разбирать машину на запчасти. Вместо этого он сразу сдал ее в пункт приёма металлолома, получил деньги и исчез. На звонки и сообщения больше не отвечал.