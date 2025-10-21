В Мьянме армия ликвидировала мошеннический call-центра на границе с Таиландом

В нем заставляли работать иностранцев из Центральной Азии, стран СНГ, США и Южной Африки. Освобождены больше 2 тыс. человек: из них 455 женщин. Среди них есть россияне. По белорусам нет информации. Известно, что для русскоязычных "рабов" из стран СНГ ежемесячный план составлял 1,5 млн долларов. Рабочий день длился до 17 часов, за нарушения следовали жестокие наказания. Во время операции произошло 58 боестолкновений, включая 6 крупных. Военные изъяли тела 10 погибших, 16 единиц оружия и 30 спутников Starlink. Сообщается, что людей заманивали туда, пообещав работу моделями или рекламными агентами в Таиланде.

Не исключено, что в этот колл-центр попала и наша соотечественница - это 26-летняя минчанка. Связи с девушкой нет с 4 октября. Внешнеполитические и силовые ведомства Беларуси и Мьянмы продолжают розыск белоруски, заявление матери с просьбой разыскать в Мьянме и Таиланде ее дочь с 9 октября находится на особом контроле. Об этом мы рассказывали уже в нашей программе, и вот что тогда прокомментировал посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме.

Владимир Боровиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cf7f10-1320-4fd4-8dce-b411b78db5b9/conversions/c8fa706d-8115-4210-b499-b5360ca7d4e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cf7f10-1320-4fd4-8dce-b411b78db5b9/conversions/c8fa706d-8115-4210-b499-b5360ca7d4e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cf7f10-1320-4fd4-8dce-b411b78db5b9/conversions/c8fa706d-8115-4210-b499-b5360ca7d4e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cf7f10-1320-4fd4-8dce-b411b78db5b9/conversions/c8fa706d-8115-4210-b499-b5360ca7d4e0-xl-___webp_1920.webp 1920w