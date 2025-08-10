В Оршанском районе произошло смертельное ДТП

В дорожно-транспортном происшествии в Оршанском районе пострадали два человека, еще один погиб, об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на УВД Витебского облисполкома.

Серьезное ДТП произошло 10 августа около 13:20 на автодороге Орша - Дубровно. Вблизи деревни Брыли 26-летняя водитель Peugeot не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет, где машина опрокинулась. Водитель и 23-летняя пассажир госпитализированы с травмами, пассажирка 1969 года рождения получила несовместимые с жизнью ранения, она погибла на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.