В полицейской операции против группировки наркоторговцев в Рио-де-Жанейро погибли более 130 человек
Автор:Редакция news.by
Число погибших при "самой смертоносной полицейской операции" в Рио-де-Жанейро превысило 130 человек. Среди жертв не только бандиты, полицейские, но и случайные люди.
Рейд по трущобам был организован властями города с целью нанести сокрушительный удар наркоторговцам. Все вылилось в полномасштабные боевые действия, в ходе которых стороны обстреливали друг друга из автоматического оружия.
Сами бразильцы операцию оценивают неоднозначно, однако власти настаивают: наркопреступность приобрела в городе такие масштабы, что для восстановления порядка допустимы любые меры.