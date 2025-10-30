В полицейской операции против группировки наркоторговцев в Рио-де-Жанейро погибли более 130 человек

Число погибших при "самой смертоносной полицейской операции" в Рио-де-Жанейро превысило 130 человек. Среди жертв не только бандиты, полицейские, но и случайные люди.

Рейд по трущобам был организован властями города с целью нанести сокрушительный удар наркоторговцам. Все вылилось в полномасштабные боевые действия, в ходе которых стороны обстреливали друг друга из автоматического оружия.