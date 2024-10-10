3.70 BYN
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польско-украинской границе, в результате чего погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).
По предварительным данным, микроавтобус, направлявшийся в сторону погранперехода в Медыке, врезался в прицеп стоящего грузовика.
В микроавтобусе ехали семь граждан Украины. Двое из них - женщина и мужчина - погибли, еще двое были доставлены в больницу.
На месте происшествия работает полиция, устанавливаются причины аварии.