В результате ДТП вблизи Лепеля погибли 2 человека

64-летняя водитель автомобиля Volkswagen при выезде со второстепенной дороги на трассу М3 не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю Audi. В результате столкновения водитель и 63-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. 32-летний водитель Audi с травмами был госпитализирован.