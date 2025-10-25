3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В результате ДТП вблизи Лепеля погибли 2 человека
Автор:Редакция news.by
Утром 25 октября вблизи Лепеля произошло смертельное ДТП с двумя погибшими, сообщили в Госавтоинспекции.
64-летняя водитель автомобиля Volkswagen при выезде со второстепенной дороги на трассу М3 не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю Audi. В результате столкновения водитель и 63-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. 32-летний водитель Audi с травмами был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.