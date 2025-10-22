В Солигорском районе с применением оружия задержан пьяный 16-летний бесправник

В Солигорском районе с применением оружия задержан пьяный подросток, управлявший автомобилем без водительского удостоверения, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

"При несении службы вблизи деревни Издрашево инспекторы ГАИ Солигорского РОВД подали сигнал об остановке водителю Ford, который он проигнорировал и лишь ускорился. Началось преследование. На неоднократные законные требования милиционеров остановиться нарушитель не реагировал. При этом вилял по проезжей части и выезжал на обочину, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства использовалось оружие", - сообщили в пресс-службе.

За рулем оказался 16-летний местный житель с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов - свыше одного промилле. В салоне также находились двое пассажиров 15 и 16 лет.

Составлено шесть административных материалов. За нетрезвое вождение парня ожидает штраф в размере 200 базовых величин (8,4 тыс. белорусских рублей). Автомобиль, который подросток купил без переоформления, помещен на охраняемую стоянку.