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В Техасе на нефтеперерабатывающем заводе произошла утечка газа: есть погибшие

Утечка сероводорода произошла на нефтеперерабатывающем заводе в штате Техас. В результате инцидента погибли два человека, не менее 35 пострадали.

ЧП произошло из-за того, что один из работников завода открыл линию, содержащую сероводород. Он погиб на месте.

Власти ввели режим ЧС и призывали жителей оставаться дома, закрыв все окна и двери.

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