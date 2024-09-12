В Техасе на нефтеперерабатывающем заводе произошла утечка газа: есть погибшие

Утечка сероводорода произошла на нефтеперерабатывающем заводе в штате Техас. В результате инцидента погибли два человека, не менее 35 пострадали.

ЧП произошло из-за того, что один из работников завода открыл линию, содержащую сероводород. Он погиб на месте.