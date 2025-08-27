3.69 BYN
В торговом центре Полоцка горел павильон
Автор:Редакция news.by
Спасатели ликвидировали возгорание в торговом центре в городе Полоцке. Инцидент произошел утром 27 августа на улице Октябрьской.
Подразделения МЧС установили, что загорелся один из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра пытался самостоятельно устранить огонь, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.
Спасатели оперативно потушили огонь. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.
В результате происшествия повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество в павильоне. Причина ЧП устанавливается.