В торговом центре Полоцка горел павильон

Спасатели ликвидировали возгорание в торговом центре в городе Полоцке. Инцидент произошел утром 27 августа на улице Октябрьской.

Подразделения МЧС установили, что загорелся один из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра пытался самостоятельно устранить огонь, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.

Спасатели оперативно потушили огонь. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.