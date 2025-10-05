3.69 BYN
Всеядные гусеницы атаковали деревья в нескольких районах Гомельской области
Колонии всеядных гусениц американской белой бабочки атаковали деревья в нескольких районах Гомельской области, фиксируется массовое поражение деревьев. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
Гусеницы истребляют все подряд - от яблонь и слив до ореха, шелковицы и клена. За считаные дни деревья остаются голыми, словно после пожара. Одно здоровое дерево эти пожиратели уничтожают за 3-4 дня, а в их меню около 300 видов растений. Ни птицы, ни другие насекомые гусеницу не трогают: токсичные волоски делают этот вид почти неуязвимым.
Вредитель появился в Беларуси сравнительно недавно. Впервые его заметили в 2019 году, а привело его в Беларусь потепление климата и перевозки грузов. Личинки легко прячутся в ящиках с фруктами или просто под корой. Так бабочка покорила сначала Европу, осела на юге Украины, а теперь осваивает и белорусские территории, продвигаясь примерно на 12 км в год.
Вредитель добрался до нескольких районов. Под ударом - Брагин, Наровля, Светлогорск, Жлобин, Ветка. Каждая обнаруженная колония - под особым надзором.
Скриншот видео телеканала ОНТ