"Замечательный" сосед забрал со скамейки телефон женщины, пока та наводила порядок у подъезда
Автор:Редакция news.by
В Минске женщина наводила порядок у подъезда, оставила телефон на скамейке без присмотра. Этим воспользовался один "замечательный" сосед. Но долго попользоваться чужим мобильным ему не удалось.
Благодаря камерам злоумышленника оперативно задержали. Как потом рассказал в милиции мужчина, он хотел прикрыть собой гаджет от видеонаблюдения, чтобы его поступок остался незамеченным. Но не получилось. Возбуждено уголовное дело за кражу.