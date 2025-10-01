3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
МАГАТЭ сообщило о быстром восстановлении питания на Чернобыльской АЭС
Автор:Редакция news.by
Перебои в электроснабжении Чернобыльской атомной электростанции были быстро устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как проинформировала организация в X со ссылкой на своего генерального директора Рафаэля Гросси, АЭС удалось "быстро переключить на альтернативные электролинии, и питание было восстановлено", за исключением нового безопасного конфайнмента, в котором содержится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами.
Фото Минобороны РФ