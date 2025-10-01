3.65 BYN
Белорусские атлеты продолжают удерживать лидирующие позиции в общем зачете III Игр стран СНГ
Белорусские атлеты продолжают удерживать позиции в лидирующем пуле общего зачета III Игр стран СНГ, самое главное - проявляют себя как единая команда на главном спортивном форуме года.
Наши пловцы снова проявили себя как спортсмены с большой буквы, а белоруска Анастасия Василенко трижды поднимались на пьедестал почета. И 1 октября дождались на форуме двукратного олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича, который в блестящем стиле выиграл квалификацию. Сейчас еще совсем молодой человек - украшение любого спортивного топ-форума. 1 октября в Азербайджане он уверенно шагнул из квалификации в финал с первого места. Финал состоится уже завтра.
Выйдем ненадолго за пределы спортивных объектов. Контрасты Азербайджана и, в частности, крупного города Гянджа впечатляют стороннего наблюдателя. Мальчишки и девчонки на улице тебя встречают как дорогого гостя, наблюдают за каждым твоим шагом с огромным интересом, особенно увидев символику Беларуси. А едва ли не первый встречный старается помочь тебе или подсказать. В этом здесь очень похожи с белорусами. Как и то, что азербайджанцы чтят память и историю. Монумент Победы в Великой Отечественной войне ухожен.
Здесь в особом почете и те, кто воспел свою страну, и знаменитые уроженцы своих мест. Именно в Гяндже появился на свет знаменитый композитор Гамбар Гусейнли, который известен в том числе и музыкальными произведениями для детей.
Совершенно своя атмосфера на местном рынке, который будто находится здесь несколько веков. Но шагнешь чуть в сторону со старых улочек и попадаешь в совершенно другой мир. В центре Гянджи, столицы III Игр стран СНГ, можно заглянуть и в официальную фан-зону, в которой выступают музыкальные группы и диджеи.
Наши спортсмены пользуются бешеной популярностью. Наши пловцы вновь заставили говорить о себе, поскольку продолжили наполнять медалью копилку в наш общекомандный зачет. К примеру, Анастасия Василенко только сегодня завоевала 3 награды. Ее сумочка с игрушкой за каждую медаль для многих как ориентир.
Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:
"Плавание становится более узнаваемым благодаря нашим топ-спортсменам, благодаря тому, что они на международных стартах выступают и олимпиадах, и чемпионатах мира. Освещение сегодня плавания во всем мире выходит на другой уровень".
Позже во Дворце спорта города Гянджа болели за наших волейболисток.
Девчонки сражались против одной из сильнейших команд мира - России. Уступили, но победа в стартовой игре с Кыргызстаном позволила белорускам шагнуть в плей-офф. И там уже права на ошибку не будет. Талантливое поколение, которое собрано сегодня под сводами Республиканского государственного училища олимпийского резерва.
С такой поддержкой можно свернуть горы, чего мы и желаем всей нашей команде в ближайшие дни.