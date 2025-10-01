Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские атлеты продолжают удерживать лидирующие позиции в общем зачете III Игр стран СНГ

Белорусские атлеты продолжают удерживать позиции в лидирующем пуле общего зачета III Игр стран СНГ, самое главное - проявляют себя как единая команда на главном спортивном форуме года.

Наши пловцы снова проявили себя как спортсмены с большой буквы, а белоруска Анастасия Василенко трижды поднимались на пьедестал почета. И 1 октября дождались на форуме двукратного олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича, который в блестящем стиле выиграл квалификацию. Сейчас еще совсем молодой человек - украшение любого спортивного топ-форума. 1 октября в Азербайджане он уверенно шагнул из квалификации в финал с первого места. Финал состоится уже завтра.

III Игры стран СНГ

Выйдем ненадолго за пределы спортивных объектов. Контрасты Азербайджана и, в частности, крупного города Гянджа впечатляют стороннего наблюдателя. Мальчишки и девчонки на улице тебя встречают как дорогого гостя, наблюдают за каждым твоим шагом с огромным интересом, особенно увидев символику Беларуси. А едва ли не первый встречный старается помочь тебе или подсказать. В этом здесь очень похожи с белорусами. Как и то, что азербайджанцы чтят память и историю. Монумент Победы в Великой Отечественной войне ухожен.

Здесь в особом почете и те, кто воспел свою страну, и знаменитые уроженцы своих мест. Именно в Гяндже появился на свет знаменитый композитор Гамбар Гусейнли, который известен в том числе и музыкальными произведениями для детей.

Андрей Козлов на рынке в Азербайджане

Совершенно своя атмосфера на местном рынке, который будто находится здесь несколько веков. Но шагнешь чуть в сторону со старых улочек и попадаешь в совершенно другой мир. В центре Гянджи, столицы III Игр стран СНГ, можно заглянуть и в официальную фан-зону, в которой выступают музыкальные группы и диджеи.

III Игры стран СНГ

Наши спортсмены пользуются бешеной популярностью. Наши пловцы вновь заставили говорить о себе, поскольку продолжили наполнять медалью копилку в наш общекомандный зачет. К примеру, Анастасия Василенко только сегодня завоевала 3 награды. Ее сумочка с игрушкой за каждую медаль для многих как ориентир.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Плавание становится более узнаваемым благодаря нашим топ-спортсменам, благодаря тому, что они на международных стартах выступают и олимпиадах, и чемпионатах мира. Освещение сегодня плавания во всем мире выходит на другой уровень".

Позже во Дворце спорта города Гянджа болели за наших волейболисток.

III Игры стран СНГ

Девчонки сражались против одной из сильнейших команд мира - России. Уступили, но победа в стартовой игре с Кыргызстаном позволила белорускам шагнуть в плей-офф. И там уже права на ошибку не будет. Талантливое поколение, которое собрано сегодня под сводами Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

С такой поддержкой можно свернуть горы, чего мы и желаем всей нашей команде в ближайшие дни.

Разделы:

Спорт

Теги:

III Игры стран СНГ