Мобильность и здоровье - День пожилых людей отметили в Беларуси
В Беларуси 1 октября - День пожилых людей. С праздником людей почтенного возраста поздравил белорусский лидер, отметив мудрость и бесценный опыт старшего поколения, что стало фундаментом единения и согласия в обществе.
В Беларуси сегодня более 1,5 млн жителей старше 65 лет. Из них около трети продолжают работать. Поддержка старшего поколения - приоритет государственной политики. Кроме поддержки и адресной помощи, в стране создаются условия, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе.
В здоровом теле - здоровый дух! Уже несколько лет под этим лозунгом живет Лионила Измайлова из Дзержинска. Она не представляет свою жизнь без спорта: спартакиады, соревнования, кружки. Спорт не только помогает ей сохранять отличную форму, он объединил ее с единомышленниками. Теперь они командой успешно выступают на районных и республиканских спартакиадах.
Лионила Измайлова, волонтер Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:
"У нас есть группа физкультуры, которую веду я. 2 раза в неделю мы собираемся и проводим занятия. Такие спортландии у нас проходят довольно часто. И это поднимает наш дух, нам весело, интересно, задорно".
Занятия в кружках по интересам
Минчанка Галина Лемеш уже не обращает внимания на цифры в паспорте, а живет в ритме танца. Пришла в кружок за новым увлечением, а получила бонус - стройную фигуру. Секрет бодрости и молодости, говорит, в постоянном движении. Каждое занятие - это увлекательная хореография.
Галина Лемеш, волонтер территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска:
"Здесь занимается очень много людей, много различных кружков. С кем бы вы ни поговорили, только будут позитивные отзывы".
Пожилые люди покоряют digital-пространство
Белорусы 65+ сегодня и настоящие digital-эксперты. Многие не только осваивают современные технологии, но и активно используют их для творчества. К примеру, Надежда Егорова превратила свое рабочее место (студенческое общежитие) в съемочную площадку. Вместе с ребятами создает креативные ролики, которые набирают популярность.
Надежда Егорова, дежурный по общежитию № 4 БГУ:
"Мне нужно движение. Я люблю очень с молодежью быть. Я проработала в протезном госпитале 32 года. Но когда я пришла сюда, я думала, годик поработаю. Я уйти не могу. Мне так нравится с молодежью общаться. Я ни одного студента плохого не назову. Все замечательные, добрые такие, главное, что умные, активные. А где же я буду от вас отставать?"
Широкая сеть социальных учреждений
В Беларуси реализуется Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Для всесторонней поддержки старшего поколения - широкая сеть социальных учреждений. А это 80 социальных пансионатов, 146 центров соцобслуживания, где можно получить не только медицинские услуги, но и найти занятие по душе в кружках, клубах, творческих мастерских.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Мы учим пожилых граждан быть мобильными, информационно мобильными в том числе, отвечать вызовам времени, которые у нас сегодня есть, и поддерживать здоровье. Безусловно, это и гимнастика, это и плавание, и посещение спортивных сооружений. Конечно, это вся составляющая успеха пожилого человека".
Старшее поколение - ценный ресурс с богатым опытом и знаниями. И с этим не поспоришь.