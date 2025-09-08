3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
Жертва прибалтийского забора: на границе с Литвой олень запутался в "колючке"
Автор:Редакция news.by
На границе с Литвой в Ошмянском районе пограннаряд обнаружил погибшего оленя. Дикое животное пыталось преодолеть европейское колючее заграждение, но запуталось и не смогло выбраться.
С сентября 2021 года белорусская сторона зафиксировала 56 фактов гибели диких зверей, ставших жертвами европейских смертельных погранзаборов. Большинство обнаружено на границе с Литвой - 37 случаев.