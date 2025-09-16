3.65 BYN
Золотой слиток стоимостью более 3 тыс. евро не задекларировал пассажир рейсового автобуса
Автор:Редакция news.by
Нормы беспошлинного ввоза, декларирование товара и платежи. Таможня на конкретном примере освежает в памяти правила: что можно возить, сколько и в каком количестве. Золотой слиток весом более 30 г и стоимостью более 3 тыс. евро не задекларировал пассажир рейсового автобуса.
Факт этот произошел в пункте пропуска "Бенякони". Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор. Только в его личных вещах гродненские таможенники нашли слиток, стоимость которого в разы превышает допустимую беспошлинную норму ввоза. Забывчивость или хитрость - уже неважно. Пассажир привлечен к административной ответственности.