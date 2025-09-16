Золотой слиток стоимостью более 3 тыс. евро не задекларировал пассажир рейсового автобуса

Нормы беспошлинного ввоза, декларирование товара и платежи. Таможня на конкретном примере освежает в памяти правила: что можно возить, сколько и в каком количестве. Золотой слиток весом более 30 г и стоимостью более 3 тыс. евро не задекларировал пассажир рейсового автобуса.