Белорусские станки бьют рекорды - Гомельский завод наращивает экспорт и внедряет инновации

Гомельский завод станков и узлов уверенно занимает нишу в сфере станкостроения для промышленных гигантов Беларуси и за ее пределами.

У отечественного производителя есть необходимая база и компетенции для выпуска надежной и качественной продукции, пользующейся стабильным спросом.

Завод с многолетней историей и опытной командой профессионалов внедряет новые технологии и углубляет промышленную кооперацию.

Правопреемник известного флагмана станкостроения в советские времена - сейчас крупнейший представитель машиностроительной отрасли Беларуси. Гомельский завод станков и узлов успешно увеличивает долю отечественных комплектующих в конечном продукте, подстраивается под рынок, работает с колес и под заказ. Каждый месяц с конвейера сходят десятки надежных станков - достойная конкуренция ведущим мировым производителям.

Антон Балюнов, замначальника механического цеха № 2 ОАО "Гомельский завод станков и узлов":

"В нашем цеху мы производим комплектующие к токарным и сверлильным станкам, а также колеса, валы, шестеренки. Недавно мы получили шлифовальный, фрезерный и сверлильные станки. Все люди обученные, есть учебный центр, где мы поднимаем квалификацию".

Спрос на универсальное оборудование для химической, лесной, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительной сферы огромный. В изменившихся рыночных условиях завод заменил импортные детали аналогами и собственными разработками, предложил потребителю альтернативные модели, сохранив надежность и качество изделий.

"Мы выпускаем станки серии 1750, предназначенные для комплексной обработки токарных деталей, а также станки, позволяющие за одну установку без переустановки деталей обрабатывать деталь с двух сторон, то есть деталь за один цикл выходит готовая. Первый станок установлен на нашем предприятии, сейчас идет расширение функционала", - рассказал о продукции завода заместитель главного инженера, главный технолог ОАО "Гомельский завод станков и узлов" Максим Чурило.

Промышленные гиганты Гомельскому заводу доверяют. В покупателях МАЗ, Минский тракторный завод, Гомсельмаш, Гомельский завод литья и нормалей. Оптимальное соотношение "цена-комплектация-качество" - дополнительное преимущество в условиях конкурентной среды. На внутренний рынок поставки без участия посредников и сразу партиями.

Гомельский завод экспортирует продукцию в основном в страны ЕАЭС. Он уверенно конкурирует с ведущими мировыми производителями, внедряет современные технологии в станкостроении, усиливает союзную экономику.

Совместными усилиями белорусских и российских конструкторов был создан токарный станок с числовым программным управлением. Впервые изделие представили на международной выставке в Москве.

Первые такие станки союзной сборки покажут себя в деле на Минском тракторном заводе. За наладку механизмов сложных устройств отвечает наладчик станков Николай Ковалев: "Когда я пришел на завод, еще не было программных станков, они только начали поступать. С годами мы наработали опыт, модернизируем детали, стараемся работать над качеством для того, чтобы покупатель был доволен".

Есть намерение развивать промышленную кооперацию с КНР, а еще больше инвестировать в производство. Разработана программа, согласно которой изготовитель усилит свои позиции как сильного игрока на рынке станкостроения.

"Программа инвестиций включает в себя в первую очередь замену изношенного оборудования на современное. Будем обустраивать новую линию гальванического покрытия. Это важно с точки зрения экологии, техники безопасности и качества покрываемых поверхностей", - объяснил директор Гомельского завода станков и узлов Андрей Кафанов.