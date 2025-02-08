Оценить ситуацию на предприятии - Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат

Увидеть реальную экономическую ситуацию и выработать конструктивные решения - в рамках рабочей поездки в Витебскую область председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова побывала на ОАО "Полоцкий молочный комбинат".

Она отметила, что во время электоральной кампании доверенные лица Президента Беларуси Александра Лукашенко встречались с трудовыми коллективами. В числе предприятий, на которых работники говорили о желании улучшить производство, был и Полоцкий молочный комбинат. Сегодня он себя хорошо зарекомендовал - продукцию узнают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Наталья Кочанова:

"Я пообщалась с коллективом комбината. И мне задали вопрос как доверенному лицу Президента. Сейчас на этом предприятии тяжелая экономическая ситуация, и необходимо принимать определенные решения, поэтому мы с членами президиума Совета Республики выехали на предприятие, чтобы посмотреть, какая ситуация складывается в действительности, чем нужно помочь, какие решения принять, чтобы поддержать коллектив. А он очень хороший, и продукцию тоже хорошую выпускают".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц рассказал, что совместно с Витебским облисполкомом принято решение о расширении сырьевой зоны для данного завода, что позволит примерно в 1,7 раза увеличить нынешнюю загрузку, дать возможность поднять выручку на 25-30 %. Предприятие сможет обслуживать свои финансовые обязательства, без задержек оплачивать закупаемое молоко, оплачивать энергоносители, водостоки.

Также председатель Совета Республики посетила ОАО "Миорский мясоконсервный комбинат" и поговорила с коллективом. Эта встреча стала в том числе ответом на обращения работников предприятия в верхнюю палату парламента. Наталья Кочанова заверила, что завод не будут реорганизовывать, так как мясокомбинат работает с рентабельностью и имеет хорошие перспективы.

Жанна Кураш, главный экономист Миорского мясокомбината

"Предприятие в 2024 году показало достаточно стабильную работу. Мы получили высокую прибыль от реализации, а это порядка 8 млн белорусских рублей. Дальше хотим модернизировать убойное отделение, обновить технологическую базу колбасного участка, чтобы могли расширить производство колбасных изделий", - поделилась информацией Жанна Кураш.