Сотрудники МЧС проводят рейды на территории Минского района
МЧС Беларуси постоянно предупреждает о мерах безопасности и проводит профилактические акции.
В период холодов спасатели посещают домовладения и квартиры одиноких пенсионеров, инвалидов и семей с детьми, дают рекомендации по правилам использования пожарных извещателей. Также обращают внимание на наличие притопочного листа и отсутствие трещин. Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил при эксплуатации печи.
Юрий Боровой, начальник отдела главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
"Мероприятия проводятся в целях повышения уровня пожарной безопасности домовладений граждан, разъяснения им основных мер безопасности".
На территории Минского района с начала 2025 года произошло 240 пожаров, в которых погибло 15 человек.
Основная причина пожаров - человеческий фактор. Поэтому главное правило, которое должен знать каждый: огонь ошибок не прощает.