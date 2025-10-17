Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сотрудники МЧС проводят рейды на территории Минского района

МЧС Беларуси постоянно предупреждает о мерах безопасности и проводит профилактические акции.

В период холодов спасатели посещают домовладения и квартиры одиноких пенсионеров, инвалидов и семей с детьми, дают рекомендации по правилам использования пожарных извещателей. Также обращают внимание на наличие притопочного листа и отсутствие трещин. Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил при эксплуатации печи.

Юрий Боровой, начальник отдела главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

"Мероприятия проводятся в целях повышения уровня пожарной безопасности домовладений граждан, разъяснения им основных мер безопасности".

На территории Минского района с начала 2025 года произошло 240 пожаров, в которых погибло 15 человек.

Основная причина пожаров - человеческий фактор. Поэтому главное правило, которое должен знать каждый: огонь ошибок не прощает.

