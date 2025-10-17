Сотрудники МЧС проводят рейды на территории Минского района

В период холодов спасатели посещают домовладения и квартиры одиноких пенсионеров, инвалидов и семей с детьми, дают рекомендации по правилам использования пожарных извещателей. Также обращают внимание на наличие притопочного листа и отсутствие трещин. Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил при эксплуатации печи.