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В Минске стартовал проект под названием "Четыре фронта - одна Победа"
В честь знаменитых советских военачальников, которые боролись за Победу в Великой Отечественной войне, в Минске стартовал проект под названием "Четыре фронта - одна Победа".
Проект собрал вместе представителей общественности, школьников и потомков прославленных маршалов Победы: Рокоссовского, который командовал операцией "Багратион", Баграмяна, который возглавил Прибалтийский фронт, Черняховского, который командовал 3-м Белорусским фронтом, и Захарова, который стал во главе 2-го Белорусского фронта.
В рамках проекта трем школам Минска присвоили имена полководцев, чей талант и героизм приближали Великую Победу.
Музей имени дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна торжественно открыли в минской СШ № 148. Учебному учреждению, удостоенному статуса "Школа мира" в честь 80-летия Великой Победы, присвоено имя Баграмяна.