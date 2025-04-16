В честь знаменитых советских военачальников, которые боролись за Победу в Великой Отечественной войне, в Минске стартовал проект под названием "Четыре фронта - одна Победа".

Проект собрал вместе представителей общественности, школьников и потомков прославленных маршалов Победы: Рокоссовского, который командовал операцией "Багратион", Баграмяна, который возглавил Прибалтийский фронт, Черняховского, который командовал 3-м Белорусским фронтом, и Захарова, который стал во главе 2-го Белорусского фронта.

В рамках проекта трем школам Минска присвоили имена полководцев, чей талант и героизм приближали Великую Победу.