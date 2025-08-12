3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
В Жодинской женской гимназии откроется спецкласс по футболу
В единственной женской гимназии в Беларуси, расположенной в Жодино, 1 сентября откроется специализированный класс по футболу для девочек.
Уникальный проект - результат совместной работы с местным футбольным клубом "Торпедо-БЕЛАЗ", ученицы 5 класса станут дебютантками программы. Цель - дать возможность девчатам заниматься любимым видом спорта, не отрываясь от учебы. Планируется создать и местную женскую команду.
Станислав Возняк, директор ФК "Торпедо-БЕЛАЗ":
"Задача стояла, чтобы со следующего года в каждой команде Высшей лиги был футбольный клуб, к этому и идем. Главная цель, чтобы жодинские воспитанники играли в этом клубе. Думаю, что такой класс в будущем будет не единственный. Будем стараться, чтобы в гимназии была академия женского футбола. Тем более, что в ней есть даже места для проживания. Самое главное - начать".
Уже скоро состоится и первое родительское собрание футбольного спецкласса для девочек в Жодино.