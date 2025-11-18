3.66 BYN
19 ноября "Мешков Брест" примет "Зенит" в центральном матче игрового дня гандбольной SEHA-лиги
Автор:Редакция news.by
19 ноября большой игровой день в гандбольной SEHA-лиге. Все три белорусских клуба проведут свои матчи. Так, "Мешков Брест" на домашней площадке примет действующего победителя турнира - питерский "Зенит".
Старт поединка 19 ноября в 18:30 в прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".
Минский СКА на выезде сразится с "Чеховскими медведями", а могилевский "Машека" попробует набрать баллы в Ставрополе, где ему будет противостоять местный "Виктор".
Турнирную таблицу возглавляет команда Дмитрия Никуленкова "СКА-Минск", брестчане идут на втором месте.