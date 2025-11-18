Смотреть онлайнПрограмма ТВ
19 ноября "Мешков Брест" примет "Зенит" в центральном матче игрового дня гандбольной SEHA-лиги

19 ноября большой игровой день в гандбольной SEHA-лиге. Все три белорусских клуба проведут свои матчи. Так, "Мешков Брест" на домашней площадке примет действующего победителя турнира - питерский "Зенит".

Старт поединка 19 ноября в 18:30 в прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".

Минский СКА на выезде сразится с "Чеховскими медведями", а могилевский "Машека" попробует набрать баллы в Ставрополе, где ему будет противостоять местный "Виктор".

Турнирную таблицу возглавляет команда Дмитрия Никуленкова "СКА-Минск", брестчане идут на втором месте.

