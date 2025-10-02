2 октября на III Играх стран СНГ белорусские батутисты завоевали два золота

На III Игры стран СНГ в Азербайджан отправилась внушительная делегация Беларуси. 241 человек представляют нашу страну в 21 виде спорта.

Основным центром III Игр стран СНГ остается город Гянджа. Но на карте масштабного форума точек притяжения предостаточно - Ханкенди, Габала, Мингячевир, Гейгель, Евлах и Шеки.

Хозяева старта сразу же выбрали данную концепцию: не проводить все турниры в одном только Баку. Так организаторы и миру свои регионы показывают, и спорт местным жителям.

Шеки издавна славился как город мастеров, ремесленников и торговцев. Сюда со всех сторон съезжались купцы из стран Великого шелкового пути. Данный регион считается одним из самых древних и красивых уголков Азербайджана.

Район изрезан узкими ущельями и зелеными долинами со множеством родников, чистейших рек, водопадов и минеральных источников, которые обрамляют густые леса и альпийские луга.

Фахри Байрамли, медиакоординатор III Игр стран СНГ:

"Регион, который остался со времен Шекинского ханства, у нас есть Хан-Сарай - это резиденция, где оставался сам Хан. И поэтому в этом регионе очень много исторических музеев. В этом плане мы создаем контраст между спортом и историей".

Фахри Байрамли, медиакоординатор III Игр стран СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ba8133-6c8d-4e64-a841-aa004534630f/conversions/9d062d41-78e8-4911-8985-1fc51a7f517f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ba8133-6c8d-4e64-a841-aa004534630f/conversions/9d062d41-78e8-4911-8985-1fc51a7f517f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ba8133-6c8d-4e64-a841-aa004534630f/conversions/9d062d41-78e8-4911-8985-1fc51a7f517f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ba8133-6c8d-4e64-a841-aa004534630f/conversions/9d062d41-78e8-4911-8985-1fc51a7f517f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всего за пьедестал почета мультиспортивного форума сражаются свыше 1600 атлетов из 13 стран. Кроме представительства СНГ, есть небольшие делегации с Кубы, из Пакистана, Кувейта и Омана.

"Я шокирован уровнем организации! Мы счастливы и наслаждаемся временем здесь, на Играх", - поделился эмоциями участник III Игр стран СНГ по човгану из Кувейта Салман Хурайбет.

участник III Игр стран СНГ по човгану из Кувейта Салман Хурайбет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/996f3c19-6007-45d1-9e45-39b3bf23a49c/conversions/a677daa2-115c-43cd-9ca0-c50ec6f5f984-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/996f3c19-6007-45d1-9e45-39b3bf23a49c/conversions/a677daa2-115c-43cd-9ca0-c50ec6f5f984-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/996f3c19-6007-45d1-9e45-39b3bf23a49c/conversions/a677daa2-115c-43cd-9ca0-c50ec6f5f984-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/996f3c19-6007-45d1-9e45-39b3bf23a49c/conversions/a677daa2-115c-43cd-9ca0-c50ec6f5f984-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В первую очередь я очень счастлив уровню организации этих состязаний и тому, как тепло нас принимали здесь. Это был первый мой опыт соперничества на водных дорожках с белорусами и россиянами. Конечно, все отличается! Я впечатлен уровнем, но я рад соревноваться. Кажется, что это хорошо для прогресса", - рассказал участник III Игр стран СНГ по плаванию из Омана Мохаммад Аль Фарси.

участник III Игр стран СНГ по плаванию из Омана Мохаммад Аль Фарси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d7ab33f-2978-4c6e-9de8-8af58bf64412/conversions/e8bf109f-695d-4b49-8fc3-bf4043ff77de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d7ab33f-2978-4c6e-9de8-8af58bf64412/conversions/e8bf109f-695d-4b49-8fc3-bf4043ff77de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d7ab33f-2978-4c6e-9de8-8af58bf64412/conversions/e8bf109f-695d-4b49-8fc3-bf4043ff77de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d7ab33f-2978-4c6e-9de8-8af58bf64412/conversions/e8bf109f-695d-4b49-8fc3-bf4043ff77de-xl-___webp_1920.webp 1920w

2 октября турнир для пловцов завершился. Под самый занавес серебро и две бронзы принесли в медальную копилку Беларуси представители данного вида спорта. Первоначально делегация надеялась на 17 наград, но получилось завоевать в два раза больше наград.

После официального финиша старта, команда собралась на чествование. Ребята и девчата получили подарки - фрукты и азербайджанские сладости.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"На самом деле, все только начинается, и у белорусских пловцов еще долгая спортивная карьера, пусть она у вас будет разной - с взлетами, замедлениями. Я хочу, чтобы вы шли к своей максимальной цели и реализовали свою самую смелую мечту. Мы сегодня здесь с вами прожили самые невероятные годы".

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/411b23ca-a316-4e02-bbbf-da66ddac1d0c/conversions/430d2e69-7552-411a-aee0-c6997f54c5a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/411b23ca-a316-4e02-bbbf-da66ddac1d0c/conversions/430d2e69-7552-411a-aee0-c6997f54c5a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/411b23ca-a316-4e02-bbbf-da66ddac1d0c/conversions/430d2e69-7552-411a-aee0-c6997f54c5a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/411b23ca-a316-4e02-bbbf-da66ddac1d0c/conversions/430d2e69-7552-411a-aee0-c6997f54c5a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

За восхитительными впечатлениями следовало отправиться в Шеки, где начался розыгрыш наград у батутистов. Без ложной скромности белорусская команда здесь самая сильная и титулованная, ведь не каждая сборная может похвастать присутствием двукратного олимпийского чемпиона и серебряного призера летних Игр в составе. Вначале пьедестал почета оспаривали девушки в командном турнире, наша четверка стала первой.

"Есть некоторые ошибки, над которыми нужно работать усиленнее, наверное, больше времени им уделять. Но в целом я очень рада за нашу команду", - отметила серебряный призер Олимпийских игр в Париже - 2024 по прыжкам на батуте Виолетта Бордиловская.

серебряный призер Олимпийских игр в Париже - 2024 по прыжкам на батуте Виолетта Бордиловская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba4aab8-a285-4607-a3d5-382304b30c4c/conversions/d07019a7-3512-4b09-a9ba-b51469770cf3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba4aab8-a285-4607-a3d5-382304b30c4c/conversions/d07019a7-3512-4b09-a9ba-b51469770cf3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba4aab8-a285-4607-a3d5-382304b30c4c/conversions/d07019a7-3512-4b09-a9ba-b51469770cf3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba4aab8-a285-4607-a3d5-382304b30c4c/conversions/d07019a7-3512-4b09-a9ba-b51469770cf3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Победное настроение девчат поддержало и мужское крыло - феноменальная программа Ивана Литвиновича никого не оставила равнодушным.

"За счет тактики я исполнил более легкую ритмичную комбинацию в центре, это способствовало нашей победе", - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович.

двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ea6e721-b49c-4c28-a37f-e58e8162ce4f/conversions/ddc961b3-96e3-4226-9790-d8dcfa1a06b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ea6e721-b49c-4c28-a37f-e58e8162ce4f/conversions/ddc961b3-96e3-4226-9790-d8dcfa1a06b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ea6e721-b49c-4c28-a37f-e58e8162ce4f/conversions/ddc961b3-96e3-4226-9790-d8dcfa1a06b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ea6e721-b49c-4c28-a37f-e58e8162ce4f/conversions/ddc961b3-96e3-4226-9790-d8dcfa1a06b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

3 октября турнир у батутистов продолжится, ребята и девчата выступят в индивидуальных прыжках, синхронных, а также смешанных дуэтах. Пока сборная Беларуси держится в первой тройке медального протокола.

3 октября, в восьмой соревновательный день, Игры продолжатся в девяти видах спорта, в восьми будет белорусский интерес, пьедесталы почета будут оспорены в пяти дисциплинах.