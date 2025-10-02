2 октября на III Играх стран СНГ белорусские батутисты завоевали два золота
Автор:Кристина Камыш
На III Игры стран СНГ в Азербайджан отправилась внушительная делегация Беларуси. 241 человек представляют нашу страну в 21 виде спорта.
Основным центром III Игр стран СНГ остается город Гянджа. Но на карте масштабного форума точек притяжения предостаточно - Ханкенди, Габала, Мингячевир, Гейгель, Евлах и Шеки.
Хозяева старта сразу же выбрали данную концепцию: не проводить все турниры в одном только Баку. Так организаторы и миру свои регионы показывают, и спорт местным жителям.
Шеки издавна славился как город мастеров, ремесленников и торговцев. Сюда со всех сторон съезжались купцы из стран Великого шелкового пути. Данный регион считается одним из самых древних и красивых уголков Азербайджана.
Район изрезан узкими ущельями и зелеными долинами со множеством родников, чистейших рек, водопадов и минеральных источников, которые обрамляют густые леса и альпийские луга.
Фахри Байрамли, медиакоординатор III Игр стран СНГ:
"Регион, который остался со времен Шекинского ханства, у нас есть Хан-Сарай - это резиденция, где оставался сам Хан. И поэтому в этом регионе очень много исторических музеев. В этом плане мы создаем контраст между спортом и историей".
Всего за пьедестал почета мультиспортивного форума сражаются свыше 1600 атлетов из 13 стран. Кроме представительства СНГ, есть небольшие делегации с Кубы, из Пакистана, Кувейта и Омана.
"Я шокирован уровнем организации! Мы счастливы и наслаждаемся временем здесь, на Играх", - поделился эмоциями участник III Игр стран СНГ по човгану из Кувейта Салман Хурайбет.
"В первую очередь я очень счастлив уровню организации этих состязаний и тому, как тепло нас принимали здесь. Это был первый мой опыт соперничества на водных дорожках с белорусами и россиянами. Конечно, все отличается! Я впечатлен уровнем, но я рад соревноваться. Кажется, что это хорошо для прогресса", - рассказал участник III Игр стран СНГ по плаванию из Омана Мохаммад Аль Фарси.
2 октября турнир для пловцов завершился. Под самый занавес серебро и две бронзы принесли в медальную копилку Беларуси представители данного вида спорта. Первоначально делегация надеялась на 17 наград, но получилось завоевать в два раза больше наград.
После официального финиша старта, команда собралась на чествование. Ребята и девчата получили подарки - фрукты и азербайджанские сладости.
Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:
"На самом деле, все только начинается, и у белорусских пловцов еще долгая спортивная карьера, пусть она у вас будет разной - с взлетами, замедлениями. Я хочу, чтобы вы шли к своей максимальной цели и реализовали свою самую смелую мечту. Мы сегодня здесь с вами прожили самые невероятные годы".
За восхитительными впечатлениями следовало отправиться в Шеки, где начался розыгрыш наград у батутистов. Без ложной скромности белорусская команда здесь самая сильная и титулованная, ведь не каждая сборная может похвастать присутствием двукратного олимпийского чемпиона и серебряного призера летних Игр в составе. Вначале пьедестал почета оспаривали девушки в командном турнире, наша четверка стала первой.
"Есть некоторые ошибки, над которыми нужно работать усиленнее, наверное, больше времени им уделять. Но в целом я очень рада за нашу команду", - отметила серебряный призер Олимпийских игр в Париже - 2024 по прыжкам на батуте Виолетта Бордиловская.
Победное настроение девчат поддержало и мужское крыло - феноменальная программа Ивана Литвиновича никого не оставила равнодушным.
"За счет тактики я исполнил более легкую ритмичную комбинацию в центре, это способствовало нашей победе", - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович.
3 октября турнир у батутистов продолжится, ребята и девчата выступят в индивидуальных прыжках, синхронных, а также смешанных дуэтах. Пока сборная Беларуси держится в первой тройке медального протокола.
3 октября, в восьмой соревновательный день, Игры продолжатся в девяти видах спорта, в восьми будет белорусский интерес, пьедесталы почета будут оспорены в пяти дисциплинах.
Смотрите прямые трансляции соревнований на телеканале "Беларусь 5".