27 декабря в Солигорске пройдет "Матч звезд Экстралиги" по хоккею

Самый яркий поединок года в белорусском хоккее "Матч звезд Экстралиги" пройдет в Солигорске 27 декабря. Организаторы предложат сыграть в формате "3x3".

В турнире примут участие 4 дружины, которые будут разбиты на 2 полуфинала. А победители пар определят чемпиона в решающем матче.

Сейчас идет голосование за звездных наставников. Первых двух коучей определят болельщики. Свой выбор (вплоть до 23 ноября включительно) можно сделать в Telegram-канале "Экстралиги".

Остальных тренеров выберут представители СМИ и эксперты. Что касается игроков, то на "Матч звезд" поедут 36 хоккеистов: по 8 полевых и одному вратарю в каждую из четырех дружин.

Артем Васильев, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

"Федерация хоккея Беларуси с этого сезона возобновила эту замечательную традицию проводить "Матч звезд". Он состоится в формате "3x3". В Солигорске есть как раз отличная "коробка", которая специально трансформируется для этого формата. Кроме этого, мы впервые будем играть матч по правилам, которые разработала Международная федерация хоккея. Таким образом, мы у себя опробуем те правила, по которым в дальнейшем будут проводиться матчи "3x3".

Артем Васильев, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси