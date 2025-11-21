3.68 BYN
27 декабря в Солигорске пройдет "Матч звезд Экстралиги" по хоккею
Самый яркий поединок года в белорусском хоккее "Матч звезд Экстралиги" пройдет в Солигорске 27 декабря. Организаторы предложат сыграть в формате "3x3".
В турнире примут участие 4 дружины, которые будут разбиты на 2 полуфинала. А победители пар определят чемпиона в решающем матче.
Сейчас идет голосование за звездных наставников. Первых двух коучей определят болельщики. Свой выбор (вплоть до 23 ноября включительно) можно сделать в Telegram-канале "Экстралиги".
Остальных тренеров выберут представители СМИ и эксперты. Что касается игроков, то на "Матч звезд" поедут 36 хоккеистов: по 8 полевых и одному вратарю в каждую из четырех дружин.
Артем Васильев, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
"Федерация хоккея Беларуси с этого сезона возобновила эту замечательную традицию проводить "Матч звезд". Он состоится в формате "3x3". В Солигорске есть как раз отличная "коробка", которая специально трансформируется для этого формата. Кроме этого, мы впервые будем играть матч по правилам, которые разработала Международная федерация хоккея. Таким образом, мы у себя опробуем те правила, по которым в дальнейшем будут проводиться матчи "3x3".
Составы команд сформируются в ходе драфта. Звездных вратарей назовут сами наставники. Полевых игроков определят с помощью болельщиков, журналистов и тренеров чемпионата.